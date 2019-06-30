30.06.2019 17:19
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Tarla sulama kavgası: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki grup arasında tarla sulama meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde akraba iki grup arasında tarla sulama meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ekinlik Mahallesi'nde yaşayan Canpolat ailesi mensupları arasında tarla sulanması nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen ve silahın kullanıldığı olayda mermilerin isabet ettiği Necmi ve Adnan Canpolat kardeşler yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.Tarla sulama kavgası: 2 yaralı
Kaynak: AA
Şanlıurfa , Siverek , Güncel

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