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Tarla sürerken düşen çiftçinin üzerinden geçen traktör 1 kilometre gidip direğe çarptı - BURSA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiftçinin tarla sürerken dengesini kaybederek düşmesinin ardından bu kişinin üzerinden geçen traktör, 1 kilometre ilerledikten sonra direğe çarptı.

19.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:46
'nın ilçesinde bir çiftçinin tarla sürerken dengesini kaybederek düşmesinin ardından bu kişinin üzerinden geçen traktör, 1 kilometre ilerledikten sonra direğe çarptı.
İlçeye bağlı kırsal Şehitler Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Kenan Acar (55), gübreleme işi için 16 PR 172 plakalı traktörüyle tarlasına gitti.
Gaz pedalını sabitleyerek çalışmaya başlayan Acar, bir süre sonra dengesini yitirerek yere düştü. Acar'ın üzerinden geçerek yaralanmasına neden olan traktör, kendi kendine şekilde 1 kilometre ilerleyip enerji nakil hattı direğine çarparak durabildi.
Acar'ın yaralandığı olaydan yaklaşık 2 saat sonra bölgeden geçen çiftçi Önder Burhan, traktörü fark ederek izlerini takip etti. Burhan, arkadaşı Kenan Acar'ı bulup 112 Acil Sağlık ekibinden yardım istedi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak çevredekiler ve jandarma ekiplerinin yardımıyla yola taşındıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Acar'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Tarla sürerken düşen çiftçinin üzerinden geçen traktör 1 kilometre gidip direğe çarptı - BURSA

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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