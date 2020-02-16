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Tarla sürerken traktörüne top mermisi takıldı

Tekirdağ'da bir çiftçi tarla sürdüğü esnada patlamamış top mermisi buldu.

16.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 16.02.2020 20:10Tarla sürerken traktörüne top mermisi takıldı
'da bir çiftçi tarla sürdüğü esnada patlamamış top mermisi buldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çiftçinin tarlada bulduğu top mermisini kontrollü bir şekilde imha etti.

Olay, Marmaraereğilisi İlçesine bağlı Mahallesinde bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre tarlayı sürdüğü esnada traktöre bir cisim takıldığını fark eden çiftçi Kani Başoğlu, traktörden inerek cismi kontrol etti. Cismin top mermisi olduğunu gören çiftçi, hemen durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri cismin patlamamış top mermisi olduğunu belirledi. Daha sonra menşei belli olmayan top mermisi kontrollü bir şekilde imha edildi. - TEKİRDAĞ

Sultanköy, Jandarma, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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