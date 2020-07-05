Tarla yangını

Kırşehir'de hasat edilmiş buğday ve arpa tarlasında çıkan yangında, yaklaşık 500 dönüm alanda zarar oluştu.

05.07.2020 19:03 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:58
Kırşehir'de hasat edilmiş buğday ve arpa tarlasında çıkan yangında, yaklaşık 500 dönüm alanda zarar oluştu.
Karacaören ve Dalakçı köyleri bölgesinde arpa ve buğday hasadının ardından sabah saatlerinde balyalama yapıldı. Öğleden sonra bilinmeyen bir nedenle arazide yangın çıktı.
Yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki arazilere sıçraması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.
Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ile Kırşehir, Boztepe, Mucur ve Çiçekdağı belediyelerinden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Civar köylerdeki çiftçilerin de yardımıyla 5 saatte söndürülen yangında, 500 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.
Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Tarla yangını

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, Güncel, Haber
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