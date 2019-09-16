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Tarla yangını korkuttu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tarlada çıkan yangın bölge sakinlerini tedirgin etti.

16.09.2019 19:18Tarla yangını korkuttu
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tarlada çıkan yangın bölge sakinlerini tedirgin etti.

Olay, Fatih Mahallesi Öğretmen Evleri mevkii arkasında meydana geldi. Henüz nedeni öğrenilemeyen bir şekilde başlayan yangın, çevrede yaşayanları korkuttu. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine yangın bölgesine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yarım saatlik çalışma sonucu yangın tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Fatih Mahallesi, Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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