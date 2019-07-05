05.07.2019 01:26
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Tarla yangınına sanayi esnafı yangın tüpleri ile müdahale etti

Tarla yangınına sanayi esnafı yangın tüpleri ile müdahale ettiKÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yol kenarlarındaki otların tutuşması sonucu başlayan yangına, vatandaşlar da yangın tüpleri ile müdahale etti.

Tarla yangınına sanayi esnafı yangın tüpleri ile müdahale etti
KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yol kenarlarındaki otların tutuşması sonucu başlayan yangına, vatandaşlar da yangın tüpleri ile müdahale etti.
Domaniç-Tavşanlı karayolu Sanayi Sitesi bölgesinde çıkan yangında yaklaşık bir dönüm buğday tarlası kül olurken, sanayi sitesinde bulunan esnaflar da ellerinde yangın tüpleri ile yangına müdahale etti.
Bir anda yol kenarında başlayan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisi ile buğday tarlasına sıçradı. Alev topuna dönen buğday tarlasına, olay yerinde bulunan sanayi esnafı iş yerlerinde bulundurdukları yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştı. Yangın, Domaniç Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletmeye ait arazöz ile kısa sürede söndürüldü. Tarla yangınına sanayi esnafı yangın tüpleri ile müdahale etti
Kaynak: İHA
Kütahya, Domaniç, 3. Sayfa

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