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Tarlada çalışan iki kadın buldukları yılanla dans etti

Tarlada çalışan iki kadın buldukları yılanla dans ettiBURSA'da tarlada çalışırken gördüğü yılanla dans eden iki kadının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

30.09.2019 18:49
Tarlada çalışan iki kadın buldukları yılanla dans etti
BURSA'da tarlada çalışırken gördüğü yılanla dans eden iki kadının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan ve tarlada çalışırken yılan gören Filiz Kara ve Hanife Yılmaz genel tepkilerin aksine yılandan korkmayarak dans etmeye başladı. Yaklaşık 2 metrelik yılan ile dans ettikleri anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüleri izleyenler hayrete düştü. Yılanı ellerine alan ve eğlenen iki kadının cesareti herkesi şaşırttı.
Tarlada çalışan iki kadın buldukları yılanla dans etti

Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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