18.06.2019 17:01
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Tarlada çalışırken yıldırım düşmesiyle ağır yaralandı

Tarlada çalışırken yıldırım düşmesiyle ağır yaralandı

KASTAMONU'nun Devrekani ilçesinde pancar tarlasında çalışan Hatice Başlı (41), yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

KASTAMONU'nun Devrekani ilçesinde pancar tarlasında çalışan Hatice Başlı (41), yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Hatice Başlı'nın çalıştığı Sazyaka Mahallesi mevkiindeki pancar tarlasında meydana geldi. Hatice Başlı tarlada çalıştığı sırada yıldırım düşmesiyle ağır yaralandı. Başlı, çevredekilerin haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başlı, burada yapılan ilk müdahalesi ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Başlı'nın tedavisi sürüyor.


- Kastamonu
Kaynak: DHA
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