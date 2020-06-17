Tarlada çıkan yangında tarım ürünleri zarar gördü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 400 dönüm buğday tarlası ile 50 dönüm karpuz, biber, patates ve nohut ekili alan zarar gördü.

17.06.2020 19:42 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:43
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 400 dönüm buğday tarlası ile 50 dönüm karpuz, biber, patates ve nohut ekili alan zarar gördü.
Sakçagözü Mahallesi kırsalında, buğday ekili tarlada saman balyası makinesinden çıktığı tespit edilen yangın rüzgarın da etkisiyle araziye yayıldı.
İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile çevredeki kentlerin itfaiye ekipleri, su tankerleri ve arozözler, vatandaşlar da iş makineleri ve traktörlerle yangına müdahale etti.
Yangında, 11 çiftçiye ait yaklaşık 400 dönümü buğday ekili tarladaki ürünler yandı.
Kontrol altına alınan yangın nedeniyle yaklaşık 50 dönümdeki karpuz, biber, patates ve nohut ekili alan da zarar gördü. Tarlada çıkan yangında tarım ürünleri zarar gördü

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Nurdağı, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa’ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor Haber
Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz’de Haber
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca’ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Haber
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Haber
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Haberler››Güncel››Tarlada çıkan yangında tarım ürünleri zarar gördü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:48: Son Dakika | Silopi'de işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında patlama: 4 işçi öldü (1) - Haber 20:47: Sivas'ta ele geçirilen patlayıcılar imha edildi - Haber 20:47: ENKS ile YPG/PKK, ABD'nin baskıları sonucu "Duhok Anlaşması"nın uygulanmasında uzlaştı - Haber 20:47: DUNYAK'tan Dünya Sağlıklı Yaşlanma Günü çağrısı - Haber 20:47: Ankara Valisi Şahin: "Kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek" - Haber 20:43: Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor - Haber 20:39: Son Dakika: Şırnak'ta işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında patlama: 4 işçi hayatını kaybetti - Haber 19:52: Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de - Haber 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu - Haberler 09:22: Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti - Haberler