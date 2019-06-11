Tarlada devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

Samsun
'da tarlada traktör ile ot biçerken devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Vezirköprü
ilçesinin Sarıalan
Mahallesi'de dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Ayhan (21) tarlada kullandığı traktörle ot biçerken araç devrildi. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Erol Ayhan, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Erol Ayhan yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Vezirköprü
, Samsun
, 3. Sayfa