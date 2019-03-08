Tarlada Kadınlar Günü Kutlaması

Kaynak: AA

Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Araban Sosyal Hizmet Merkezi çalışanları, sarımsak tarlasında çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çiçek vererek kutladı.Karacaören Mahallesi'ndeki sarımsak tarlasında çalışan kadınları ziyaret eden Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki ve ekibi, hanımlarla bir süre sohbet etti.Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak çiçek ve çeşitli hediyeler veren Tilki, gazetecilere yaptığı açıklamada, Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü olarak ilçedeki tüm kadınların her zaman destekçisi olduklarını söyledi.Kadınlar da kendilerini ziyaret ederek çiçek veren Tilki ve personeline teşekkür etti.