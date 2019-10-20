Tarlada, alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Bursa'da İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, tarlada İbrahim İ. (62) ile Ali Cemal Kalkancı (59) arasında başlayan alacak verecek kavgasında, İbrahim İ. silahla, Ali Cemal Kalkancı'yı vurdu. Ağır yaralanan Kalkancı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TARTIŞMA ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN ÇIKTI

Olay, Ahmet Türkel Çevre yolu üzerindeki bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Ali Cemal Kalkancı tarlada traktörle çalıştığı sırada yanına gelen 62 yaşındaki İbrahim İ. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında İbram İ. belinden çıkartığı silahla Ali Cemal Kalkancı'ya ateş etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Kalkancı, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen İbrahim İ. ise jandarma ekiplerine suç aletiyle birlikte teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.