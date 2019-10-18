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Tarlada koyun otlatma kavgası: 8 yaralı

Tarlada koyun otlatma kavgası: 8 yaralıAKSARAY - Aksaray'da koyunların patates tarlasına girmesi sonucu çobanlar ve tarla sahipleri arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

18.10.2019 00:39
Tarlada koyun otlatma kavgası: 8 yaralı
AKSARAY - Aksaray'da koyunların patates tarlasına girmesi sonucu çobanlar ve tarla sahipleri arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
Olay, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Bekarlar köyü mevkisinde yol kenarında bulunan bir patates tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada patates toplayan Hikmet G. (31), Sami K. (44), Muhammet Sayit K. (27), Ali K. ve Deniz K. (26), o sırada patates tarlasına giren koyunları gördü. Bunun üzerine tarla sahipleri, çobanlar Bayram Ü, Hasan Ü. ve Cenay G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve polise bildirdi. Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 8 kişi olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 5 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tarlada koyun otlatma kavgası: 8 yaralı

Bekarlar, Gülağaç, Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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