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Tarlada, Mısır yetiştirir gibi Kenevir yetiştirmiş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde mısır tarlasına kenevir eken üç şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

18.09.2019 17:07Tarlada, Mısır yetiştirir gibi Kenevir yetiştirmiş
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde mısır tarlasına kenevir eken üç şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin istihbari çalışmaları sonrası Köyceğiz kırsal Karaçam Mahallesinde B,K. isimli şüphelinin tarlasına kenevir bitkisi ektiği ve elde edilen uyuşturucuyu piyasaya sattığı ihbarı aldı. Savcılıktan alınan arama kararı sonrası kenevir bitkisinin ekili olduğu tarlada yapılan aramada boyları 10 ila 300 santim arasında değişen 220 kök kenevir bitkisi ve tarlanın çeşitli yerlerinde kurutulmaya bırakılmış 15 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.

Olayda tarla sahibi B.K. ime birlikte O.K. ve M.K. isimli şüpheliler yakalanırken, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar. - MUĞLA

Jandarma, Köyceğiz, Kenevir, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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