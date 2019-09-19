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Tarlada cansız bedeni bulunan yaşlı adam, yılan zehrinin kurbanı olmuş

Adıyaman'da evinin yakınlarındaki tarlada cansız bedeni bulunan 85 yaşındaki Cuma Emre'nin yapılan otopside yılan ısırması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

19.09.2019 12:42Tarlada cansız bedeni bulunan yaşlı adam, yılan zehrinin kurbanı olmuş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalışmaya gittiği tarladan ölü bulunan Cuma Emre'nin (85) yılan ısırması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

CANSIZ BEDENİNİ AİLE ÜYELERİ BULDU

Olay, ilçeye bağlı Kesmetepe beldesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Cuma Emre, evinin yakınlarındaki tarlasına çalışmaya gitti. Akşam saatlerine kadar eve gelmeyince ailesi Emre'yi aramaya çıktı. Ailesi, tarlada hareketsiz yatarken bulduğu Cuma Emre için sağlık ekiplerinden yardım istedi.

YILAN ISIRMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrollerde Emre'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Malatya Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Emre'nin yılan ısırığına bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi.


Besni, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

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