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Tarlada otlayan keçi ve koyun, hırsızların çaldığı rögar kapağından dolayı kanalizasyona düştü

Bolu'da, hırsızların rögar kapağını çalması nedeniyle kanalizasyona düşerek akıntıya kapılan keçi ve koyun, iş makineleriyle kanalizasyon borusu kırılarak itfaiye tarafından kurtarıldı.

06.08.2019 16:18 Tarlada otlayan keçi ve koyun, hırsızların çaldığı rögar kapağından dolayı kanalizasyona düştü
Bolu'da, hırsızların rögar kapağını çalması nedeniyle kanalizasyona düşerek akıntıya kapılan keçi ve koyun, iş makineleriyle kanalizasyon borusu kırılarak itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İrfan Sapmaz isimli vatandaşa ait 1 keçi ve 1 koyun, Aktaş Mahallesi Karaman Sokak üzerinde bulunan boş arazide otladıkları sırada, hırsızlar tarafından çalınan rögar kapağından kanalizasyona düşerek akıntıyla birlikte 25 metre sürüklendi. Hayvanlarının kanalizasyona düştüğünü fark eden Sapmaz, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, hayvanları düştükleri yerden çıkaramayınca Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden yardım istedi. Kepçelerle olay yerine gelen belediye ekipleri, kazı işlemi yaptıktan sonra kanalizasyon borusunu kırdı. Kanalizasyona düşen keçi ve koyun, borunun kırılan yerinden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. - BOLU

İtfaiye, Karaman, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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