Tarlada Prova Yaptılar Sahnenin Yıldızı Oldular

HARUN KAYMAZ - Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde kadınlar, tarlada bahçede günlük işlerini yaparken hazırlandıkları tiyatro oyununu 500 seyirci karşısında sahneledi.Tarım ve Orman Müdürlüğünün İŞKUR ve KOSGEB desteğiyle "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" kapsamında tiyatro eğitimi alan, hemcinslerinden ve eşlerinden büyük destek gören kadınlar, fırsat buldukları an ve mekanda denemeler yaptı.Müdürlükten gelen talep doğrultusunda Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinin yazdığı "Tarladan Tiyatroya" isimli tiyatro oyunu için tarlada, bahçede provalar yaparak 13 günlük hazırlık dönemi geçiren 15 kadın, yaklaşık 500 kişilik seyircinin önünde sahneledikleri oyununun finalinde ayakta alkışlandı.Kurşunlu köyünde faaliyet gösteren Göl Flanöz Girişimci Kadın Kooperatifinin başkanı Halime Yıldırım, kendi hallerinde çalışan çiftçiler olarak hayatlarına devam ederken Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden gelen talep ile yaşamlarının bir anda değiştiğini söyledi.500 seyirciye oynadılarMüdürlük yetkililerinin geçen ay köye gelerek, "Genç Kadın Çiftçiler Sertifika Töreni'nde tiyatro oynar mısınız?" dediklerini anlatan Yıldırım, "Bizler de kadınların her işi yapabileceğini düşündüğümüz için kabul ettik ve oynamaya karar verdik. Tarlada çalışırken tiyatro çalışmaya başladık. 13 gün gibi kısa bir süre içinde hiç bilmediğimiz bir konuda çalıştık, tiyatroya hazırlandık ve sonuçta 500 kişinin bulunduğu ortamda sahneye çıkarak tiyatromuzu sahneledik." diye konuştu.Hedeflerinin artık büyüdüğünü ve kadının gücünü göstermek için farklı projelere hazırlandıklarını aktaran Yıldırım, "Müdürlük görevlileri bizlere çok destek oldular, bize inandılar güvendiler. Arkadaşlarla bir araya gelince neler yapabileceğimizi gösterdiler. Bilmediğimiz bir konuda da kısa bir zamanda eğitim almadan da olsa başarabileceğimizi ispatladılar. Bizler de çok memnun olduk, inşallah seyredenlerde çok memnun kalmıştır." dedi."Öz güvenimiz geldi"Kurşunlu köyünden üç çocuk annesi Seher İpek ise kendini bildiği günden bu yana köyde toprakta ürün yetiştirdiğini belirterek, şunları söyledi:29 Kas 2018 Per 11: 15"Kadınlar birlik beraberlik olursa daha iyi olur diye kooperatife üye olduk. Kadın her şeyi başarır. Önceden hastaneye eşimle beraber gidiyordum, hiçbir yere yalnız gitmiyordum. Eşim bana izin verdi, ben de her yere gidiyorum ve kadın her şeyin üstesinden geliyor. Tiyatro oyununu iyi ki de oynamışız ve sonunda başardık. Bu, bize yeni hedefler belirlememizi sağladı."Tiyatroda yer alan Melahat Yongacı da Kurşunlu köyünde oturduğunu, eşiyle birlikte çalıştığını vurgulayarak, "Göl Flanöz Kooperatifini kurduk daha sonra kendimizi tiyatroda bulduk. Önceleri şaşırdık ne yapacağız diye ama güzel oldu. Değişik şeyler öğrendik, insanlarla tanıştık, değişik hayata atıldık ve öz güvenimiz geldi." diye konuştu.İlk anda tiyatroyu yapamayacağını düşündüğü için teklifi kabul etmediğini anlatan Sibel Doğruk ise "Kurşunlu köyünde kadın çiftçiyim, üç çocuk annesiyim. Çiftçilik yapıyoruz, hayvancılıkla uğraşıyoruz, tarla işlerini yapıyoruz. Tiyatro oynayamam ben yapamam, nasıl geliriz, gideriz diye düşündüm. Kabul etmedim. Sonra bizler bunu başarabiliriz dedim ve kabul ettim. El birliği ile bunun üstesinden geldik." ifadelerini kullandı.Gündelik işlerin yanında tiyatroBilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, tarımsal üretimde en çok emeği, kadınların sarf ettiğini söyledi.Dünyada tarımsal iş gücünün yaklaşık yüzde 40'ını kadınların oluşturduğuna dikkati çeken Yoldaş, "Ülkemizde ise toplam istihdam içinde kadının payı yaklaşık yüzde 30 iken, tarımda bu oran yüzde 45'i bulmaktadır. Unutmayalım ki kadının eğitimi, ailenin eğitimidir. Ailenin eğitimi de toplumun eğitimidir. Eğitimli bir kadın, dalga dalga bütün toplumu aydınlatacaktır. Kadın tarlada çiftçi, evde bize şefkatli bir anne ve iyi bir eş olmuştur." diye konuştu.Kadınların büyük bir başarıyla oyunu sahnelediğini belirten Yoldaş, "Takdir topladılar. İki hafta gibi kısa bir sürede gündelik işlerinin yanında sanatsal faaliyetlere de vakit ayıran çiftçi kadınlar, kentimiz gururu oldu." dedi.