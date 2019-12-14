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Tarlada şok görüntü

Edirne'de lüks otomobilleri taşıyan tırın tarlaya devrilmesi sonucu dorsede bulunan lüks otomobiller kullanılamaz hale geldi.

14.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:32Tarlada şok görüntü
'de lüks otomobilleri taşıyan tırın tarlaya devrilmesi sonucu dorsede bulunan lüks otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Sınır Kapısı istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Georgi İvanov'un kullandığı P 6339 KM plakalı TIR'ın dorsesin de bulunan otomobiller kavşağında tarlaya devrildi.

Bölgeye çağırılan vinçler yardımıyla otomobiller ve TIR dorsesi tarladan kaldırıldı.

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Hamzabeyli, Lalapaşa, Edirne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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