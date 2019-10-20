Haberler » 3. Sayfa » Tarladaki alacak verecek tartışması cinayetle son buldu

Tarladaki alacak verecek tartışması cinayetle son buldu

Tarladaki alacak verecek tartışması cinayetle son bulduBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi tarlada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

20.10.2019 16:35
Tarladaki alacak verecek tartışması cinayetle son buldu
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi tarlada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay Ahmet Türkel Çevre yolu üzerindeki bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Ali Cemal Kalkancı tarlada traktörle çalıştığı sırada yanına gelen 62 yaşındaki İbrahim İ. İ ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında İbram İ. belinden çıkartığı silahla Ali Cemal Kalkancı'ya ateş etti. Ağır yaralanan Kalkancı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen İbrahim İ. ise Jandarma ekiplerine suç aletiyle birlikte teslim oldu. Olayla ilgili Jandarmanın başlattığı tahkikat sürüyor.
Tarladaki alacak verecek tartışması cinayetle son buldu

Ali Cemal, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:22 Beylikdüzü'nde yaşanan dehşette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
17:16 Konya'da devrilen otomobil alev aldı: 1 yaralı
17:15 Kaçak kazıya suçüstü: Roma ve Bizans Dönemi'ne ait tarihi eserler ele geçirildi
17:14 70 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalan hırsızlar kamerada
17:08 Beylikdüzü'nde yaşanan dehşette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı
17:11 MSB: "PKK/YPG'li teröristlerin çıkışı yakından takip ediliyor"
17:06 Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
20.10.2019 17:29:00