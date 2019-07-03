Tarlalar mezarlık çıktı büyükşehire devredilecek

500 DEKAR TARLA MEZARLIK ÇIKTI

Konuyla ilgili açıklamayı Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel yaparken 500 dekarlık alanın tarla olmadığı, mezarlık olarak kullanıldığını açıkladı.

YÜKSEL: "1 AYLIK SÜREÇTE TEK TEK TESPİTLERİNİ YAPTIRDIK"

Başkan Yüksel; "Emlak İstimlak Müdürlüğümüzü kurduğumuzda bir çalışma başlattık. Yaklaşık 4.500 dekar Süleymanpaşa Belediyesi'nin tarlasını inceledik. 1 aylık süreçte tek tek tespitlerini yaptırdık. Hangi tarla nerede, hangisi işleniyor, hangisi ne oluyor baktık. 1500 dekar kadar işlenen kiraya verilmiş yer var. 2500 dekara yakın da boşta olan var. Bunların ekilip biçilemeyecek durumda olduğunu tespit ettik. Bunlarla ilgili çalışmalar yapacağız ve ekilebilir hale getireceğiz." diyerek meclisi bilgilendirdi.

"MEZARLIK YERİ OLAN TARLALAR VAR"

Geri kalan 500 dekarlık alan ile ilgili sözlerine devam eden Yüksel; "Bir de mezarlık yeri olan tarlalar var. Bu alanları biz büyükşehir belediyesine devri ile ilgili yetki istiyoruz. Çünkü mezarlık bizim hizmet alanımız değil. Süleymanpaşa Belediyesi'nin yetkisinde olmadığı için bu alanları mezarlık olarak kullanılmak kaydıyla büyükşehir devri ile ilgili yetki istiyoruz." ifadelerini kullandı.

DEVİR İÇİN OY BİRLİĞİ İLE BAŞKAN YÜKSEL'E YETKİ VERİLDİ

Konuyla ilgili yapılan oylamada Süleymanpaşa Belediye Meclisi oy birliği ile tarla gözüken ancak mezarlık olarak kullanılan alanların mezarlıkların sorumluluğu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu için ve sadece mezarlık olarak kullanılabilerek büyükşehire devri konusunda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e yetki verdi.