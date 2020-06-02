Tarlalarda açan rengarenk çiçekler görsel şölen sunuyor
Yozgat-Ankara kara yolu kenarındaki tarlalarda açan kırmızı, sarı ve mor çiçekler görselliğiyle dikkati çekiyor.
02.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:49
Ailesiyle fotoğraf çektiren Feyzullah Şimşek, yeşil ekinler arasında açan çiçeklerin çok güzel bir manzara oluşturduğunu söyledi.
Çiçekleri görünce durup fotoğraf çektirmek istediklerini anlatan Şimşek, "Koronavirüs nedeniyle sıkıntılı günler geçiren vatandaşların bu güzel manzarayla içi açılıyor. Bu, Allah'ın bize verdiği bir güzellik." dedi.
Kemal Can Ertuğrul da Ankara'ya giderken tarladaki güzel çiçekleri gördüklerini ifade ederek, bu manzara karşısında fotoğraf çektirip, çiçek topladıklarını belirtti.
Kaynak: AA
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