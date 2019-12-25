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Tarlalardaki çadırları su altında kalan Suriyeliler taziye evine yerleştirildi

Çalıştıkları tarlaların kenarlarına kurdukları çadırları sağanak nedeniyle su altında kalan yaklaşık 100 Suriyeli, Seyhan Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

25.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:30
Çalıştıkları tarlaların kenarlarına kurdukları çadırları sağanak nedeniyle su altında kalan yaklaşık 100 Suriyeli, Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde sağanağın etkisini arttırmasıyla kentte birçok nokta su altında kaldı. Çaputçu Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan yaklaşık 100 Suriyelinin, tarlaların kenarlarına kurdukları çadırları da su bastı.
Belediye ekiplerinin çalışmasıyla buradan kurtarılan Suriyeliler, otobüslerle taşınarak Ova Taziye Evi'ne yerleştirildi.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, geçmiş olsun dileklerini ileterek, taziye evine yerleştirilen Suriyelilere sıcak yemek sunulması ve diğer zorunlu ihtiyaçlarının tam ve zamanında sağlanması talimatı verdiğini belirtti.
Su baskınları nedeniyle mağdur olan halkın, kültür ve taziye evlerinde konuk edileceğini bildiren Akay, "Evlerini su basan ve evi olmayan tüm vatandaşların, konaklama ve yiyecek ihtiyacını karşılamak üzere kültür ve taziye evlerimizin kapılarını 3 gün boyunca açık tutacağız." ifadesini kullandı.
Tarlalardaki çadırları su altında kalan Suriyeliler taziye evine yerleştirildi

Seyhan Belediyesi, Seyhan, Güncel

Kaynak: AA


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