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Tarlaların içinde 626 yıllık otel müşterilerini ağırlıyor

Bursa'da bulunan 626 yıllık tarihi otel, tarlaların ortasında müşterilerini ağırlıyor.

08.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:56Tarlaların içinde 626 yıllık otel müşterilerini ağırlıyor
'da bulunan 626 yıllık tarihi otel, tarlaların ortasında müşterilerini ağırlıyor.

ilçesinde Uluabat gölü kıyısına Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıd tarafından yaptırılan 626 yıllık tarihi Issız Han bugün otel olarak hizmet veriyor. Tarlaların ortasında, etrafında yerleşim yeri olmayan tarihi otel, tabiat ve tarih meraklısı müşterilerini ağırlayarak onlara unutamayacakları bir gece sunuyor. Gelen müşteriler, 9 odası olan 626 yıllık handa konaklayarak geçmişe yolculuğa çıkıyor. İlk yapıldığı günkü ihtişamıyla duran otel görenleri kendine hayran bırakıyor.

Tarihi otelde konaklayan vatandaşlar, "Bu tarihi oteli duyunca gelip konaklamak istedik. Harika bir yer, büyük keyif aldık. Burada konaklayınca insan geçmişe yolculuğa çıkıyor. Çok keyif aldık, insan kendini dinlenmiş ve huzur bulmuş hissediyor" dedi. - BURSA

Karacabey, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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