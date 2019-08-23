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Tarlalarına kenevir eken çift, adliyeye sevk edildi

ZONGULDAK'ta, kendilerine ait tarlalara Hint keneviri bitkisi ektikleri iddiasıyla gözaltına alınan M.A. ile eşi H.A., adliyeye sevk edildi.

23.08.2019 12:31 Tarlalarına kenevir eken çift, adliyeye sevk edildi
ZONGULDAK'ta, kendilerine ait tarlalara Hint keneviri bitkisi ektikleri iddiasıyla gözaltına alınan M.A. ile eşi H.A., adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmalarında Kumtarla köyünde uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi ekimi yapıldığını tespit etti. Dün sabah saatlerinde yapılan operasyonda M.A., ile eşi H.A., gözaltına alındı. Operasyonda, tarlaya ekili 350 kök Hint keneviri ve 370 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A. ve H.A., adliyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü, Kenevir, Güncel

Kaynak: DHA

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