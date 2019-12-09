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Kendilerine ait tarlada buldukları milyonluk tarihi eseri satmak isteyen 5 kişi yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kendilerine ait tarlada buldukları M.Ö. 200'lü yıllara ait olduğu düşünülen mozaik parçasını yurt dışındaki bir iş adamına 30 milyon dolar karşılığında satmak isteyen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:47

'nın ilçesinde kendilerine ait tarlada buldukları M.Ö. 200'lü yıllara ait olduğu düşünülen mozaik parçasını 30 milyon dolar karşılığında satmak isteyen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Mozaik kalıntılarını çıkaramadan jandarma ekiplerine yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

M.Ö. 200'LÜ YILLARA AİT MOZAİK BULDULAR

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi'nde Saruhanlı İlçe Komutanlığına bağlı Halitpaşa Karakol ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi'nde sit alanı ilan edilen bir bölgede tarihi kalıntıların bulunduğunu tespit eden 3 şüpheli, bölgede yaptıkları keşiflerin ardından boş arazide izinsiz kazı yaparak M.Ö. 200'lü yıllara ait olduğu düşünülen mozaik parçasını ortaya çıkardı. Kazının ardından mozaik parçasının fotoğraflarını ve görüntülerini çeken şüpheliler, mozaik parçasını görüntü ve fotoğrafları mozaik parçasını pazarlamak için kullandı.

YABANCI BİR İŞ ADAMINDAN 30 MİLYON DOLAR İSTEDİLER

2 bin 200 yıllık erken Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eseri satmak isteyenlere yönelik Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Halitpaşa Karakol ekipleri operasyon düzenledi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, milattan önce 200'lü yıllarda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen mozaiği yurt dışındaki bir iş adamına 30 milyon dolara pazarlamaya çalışan 5 kişiyi gözaltına aldı, mozaik kalıntılarının bulunduğu alan ise koruma altına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 5 zanlıdan M.Ö. (21), İ.Ö. (47) ve D.A.(55), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 MİLYON DOLARLIK TEKLİFİ BEĞENMEDİLER

Ayrıca ismi belirtilmeyen bir ihbarcının ifadesi de ortaya çıktı. İsminin gizli kalmasını isteyen ihbarcı jandarmaya verdiği ifadesinde bulunan mozaiği İstanbul'da yabancı bir iş adamının 8 milyon dolara satın almak istediğini ancak tarla sahibi İ.Ö. ile kardeşi H.İ.Ö.'nün önerilen rakamı yeterli bulmayıp teklifi kabul etmediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan ihbarcı zanlıların mozaiğin altında da daha değerli tarihi eserlerin olduğunu bildiklerinden fiyatı katlayarak alıcıdan yaklaşık 30 milyon dolar istediklerini öğrendiğini, eserin Gaziantep'te paha içilemeyen Çingene Kızı figürlü mozaikten daha güzel ve değerli olduğunu düşündüğü için tarihi eserlerin yerinde kalması için jandarmaya ihbarda bulunduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kendilerine ait tarlada buldukları milyonluk tarihi eseri satmak isteyen 5 kişi yakalandı

Saruhanlı, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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