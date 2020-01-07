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Tarlası sular altında kalan çiftçi, zararının karşılanması istedi (2)

ASKİ'DEN AÇIKLAMAAydın'ın İncirliova ilçesinde çiftçi İsmail Karasu, kiralayıp, bezelye ektiği 32 dönüm tarlanın bir bölümünün, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) yapımı süren yağmur suyu hattındaki taşkın nedeniyle sular altında kaldığını yönündeki iddiası...

07.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:12 Tarlası sular altında kalan çiftçi, zararının karşılanması istedi (2)

ASKİ'DEN AÇIKLAMA

'ın İncirliova ilçesinde çiftçi İsmail Karasu, kiralayıp, bezelye ektiği 32 dönüm tarlanın bir bölümünün, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) yapımı süren yağmur suyu hattındaki taşkın nedeniyle sular altında kaldığını yönündeki iddiası üzerine ASKİ'den yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "Sandıklı Mahallesi'nde bulunan ve imar planında yol olarak bulunan alanda gerekli izinler alınarak, yapımına başlanılan yağmur suyu bahsedildiği gibi 3 ayda değil 10 günlük süre içinde tamamlanmıştır. Genel Müdürlüğümüzce yapılması gereken her türlü işlemler ivedilikle yerine getirilmiş olup herhangi bir sorun bulunmamaktadır."

Burhan CEYHAN/AYDIN,



Aydın, ASKİ, Güncel

Kaynak: DHA

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