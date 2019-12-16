Tarladan ürün aldı, parasını sulama borusuna sıkıştırıp gitti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir çiftçinin tarlasındaki ürünlerden alan kimliği belirsiz bir kişi sulama borusuna 5 lira sıkıştırdı. Tarlasına geldiğinde sulama borusundaki 5 lirayı bulan çiftçi parayı bırakana teşekkür etmek istediğini söyledi.

TARLADAN ÜRÜN ALDI, PARASINI BIRAKIP GİTTİ

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar mahallesinde çiftçilik yapan ve aynı zamanda mahallenin muhtarı olan İbrahim Zeybek, sulamada kullandığı boruları toplamak üzere sabah saatlerinde tarlasına gitti. Sulama borularını topladığı sırada Zeybek, borunun musluğuna kağıt parçası sıkıştığını gördü. Musluğun yanına gelen Zeybek, sıkıştırılan şeyin 5 TL olduğunu fark etti. Tarlasından geçen birinin aldığı ürün karşılığında 5 lirayı sıkıştırdığını anlayan Zeybek, paranın sahibini bulup teşekkür etmek istiyor.

"HALA DAHA BİLMEDİĞİMİZ İYİ İNSANLAR VAR"

Paranın sahibini bulup hem kendisine teşekkür etmek hem de parayı iade etmek istediğini söyleyen Zeybek, "2-3 tane su borusunu vardı. Sabah geldiğimde onların içine kim koydu bilmiyorum; 5 lira sıkıştırılmış. İhtiyacı olan bir şeyi almış içi sinsin diye de 5 lirayı sıkıştırmış. Böyle şeyler insanı duygulandırıyor. Günümüzde hala iyi insanlar var. Kendisini bulup teşekkür etmek parayı da iade etmek istiyorum" dedi.