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Tarlasında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Çanakkale'de, domates tarlasını sulamaya giden çiftçi dere kenarında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Haberi duyan çiftçinin yakınlarıyakınları, sinir krizi geçirdi.

23.07.2019 16:33
Tarlasında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, domates tarlasını sulamaya giden çiftçi Ekrem Aykan (49), dere kenarında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Ezine ilçesine bağlı Çarıksız köyü yakınlarında, dere kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, yaptığı incelemede bu kişinin silahla vurularak öldüğünü belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cesedin domates tarlasını sulamak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan evli ve 1 çocuk babası Ekrem Aykan'a ait olduğu tespit edildi.

Haberi duyan ve bölgeye gelen Aykan'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Ekrem Aykan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tarlasında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

3. Sayfa

Kaynak: DHA

YORUMLAR (2)
KUZEYİN UŞAĞI: ALLAH rahmet eylesin. ailesine sabır versin. kim ne ister ki bir çiftçiden. .
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