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Tarlasını ekemeyen yaşlı adamın imdadına Gençlik Merkezi üyeleri yetişti

Sivas'ın Hafik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan Musa Budak'ın (85) tarlasını, Gençlik Merkezi üyeleri ekti.

13.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:01
Sivas 'ın Hafik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan Musa Budak'ın (85) tarlasını, Gençlik Merkezi üyeleri ekti.
İlçe merkezinde oğluyla yaşayan Musa Budak, 65 yaş ve üstünü kapsayan sokağa çıkma yasağı nedeniyle tarlasını ekemeyince Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyelerinden yardım istedi.
Budak'ın yaşadığı eve gelen Gençlik Merkezi üyeleri, traktör kullanarak Budak'ın tarlasını ekti, bazı ihtiyaçlarını karşıladı.
Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Aytaç Keklik, "Türkiye genelinde bir salgın var. Bu salgın nedeniyle köylerde, şehir merkezlerinde yaşı ilerlemiş vatandaşlarımıza devletin şefkat elini götürmek ve onlara yardımcı olmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlik merkezleri olarak çalışıyoruz." dedi.
Evden çıkamadığı için tarlasını ekemediğini bu yüzden de yardım istediğini belirten Musa Budak da "Devletimiz yardımcı oluyor, her şeyimizi veriyor. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu. Tarlasını ekemeyen yaşlı adamın imdadına Gençlik Merkezi üyeleri yetişti

Kaynak: AA

Etiketler: Hafik, Sivas, Güncel
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