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Tarlasını sulamak için güneş enerjisi santrali kurdu

Bingöllü çiftçi, tarlasında diktiği ceviz fidanlarını sulamak amacıyla 11 kilovat gücünde güneş enerjisi santrali kurdu.

13.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:02Tarlasını sulamak için güneş enerjisi santrali kurdu
Bingöllü çiftçi, tarlasında diktiği ceviz fidanlarını sulamak amacıyla 11 kilovat gücünde güneş enerjisi santrali kurdu.
Merkeze bağlı Garip köyünde yaşayan Abidin Katmış, tarlasında kapama ceviz bahçesi kurdu ve yonca ekimi gerçekleştirdi, güneş enerjisi santrali kurdu.
Katmış, yaptığı açıklamada, aynı bölgede kaz üretim çiftliği de kuracağını belirterek, kendi elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla güneş enerjisinden elektrik üretmek için santral kurduğunu söyledi.
Santral sayesinde elektrik maliyetinin sıfıra düşeceğini dile getiren Katmış, şunları kaydetti:
"Bingöl'de kaz üretim tesisi de kurmayı planlıyoruz. Bunun için elektrik enerjimizi üretmek için arayışa girdik. Sonunda güneş enerjisinin çok daha uygun olduğuna karar verdik. Güneş paneli kısa vadede kendini amorti edecek bir sistem. Bu sistemi kuran firma yetkililerine de teşekkür ederiz."

Güncel

Kaynak: AA

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