Haberler» Güncel» Haber

Tarlasını talan eden domuzlar için mahkemeye başvurdu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde domuzların mısır tarlasını talan etmesi üzerine mahkemeye başvuran çiftçi, zararının karşılanmasını istiyor.

23.08.2019 17:52 Tarlasını talan eden domuzlar için mahkemeye başvurdu
Muğla'nın Yatağan ilçesinde domuzların mısır tarlasını talan etmesi üzerine mahkemeye başvuran çiftçi, zararının karşılanmasını istiyor.
Emekli öğretmen 66 yaşındaki Cavit Turgut, silajlık mısır üretmek için iki yıl önce Nebiköy Mahallesi Taşaltı mevkisinde altı yıllığına 17 dönüm arazi kiraladı.
Tarlasının etrafını elektrikli telle çeviren Turgut, Kurban Bayramı tatili dönüşü ürünlerinin talan edildiğini gördü. Yatağan Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçeyle başvuran Turgut, yaban domuzlarının ürünlerine verdiği zararın tespit edilerek, karşılanmasını talep etti.
Turgut, gazetecilere yaptığı açıklamada, domuzların mısırını talan ettiğini, 11 bin lira zararı olduğunu söyledi. Domuzların neden olduğu zararın giderilmesi için yargı yoluna gittiğini aktaran Turgut, ürünleri korumak için birçok çiftçinin tarlada nöbet tuttuğunu dile getirdi.
Emeğinin karşılanmasını isteyen Turgut, "Şikayet dilekçemi Yatağan Asliye Hukuk Mahkemesine teslim ettim. Bundan ilgili kurumlar sorumlu. Domuzlardan şikayetçi oldum. Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi, arazide inceleme yaptı. Rapor hazırlanacak. Mahkeme bundan sonra değerlendirecek. Sonrasında dava sürecinin başlamasını bekleyeceğiz." diye konuştu.

Yatağan, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:50   Gemlik sahilinde kadın cesedi bulundu
18:50   Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinliklerine hazır (2)
18:50   Dolandırıcılık iddiasıyla aranan 4 zanlının Denizli'de yakalanması
18:50   Diyarbakırlı iş insanlarından Güzeloğlu'na destek ziyareti
18:49   Ayaz 67 gün sonra evine kavuştu
18:48   yasadışı bahis uyuşturucu batağı gibi; tuzağa düşen mağdur anlattı
18:48   Mezitli'de yabancı konuklar, engelli öğrencilerle buluştu