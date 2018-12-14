Tarlasının Girişine Öyle Bir Tabela Diktirdi Ki; Gören Okumadan Geçemiyor

Aydın'da marangozluk yapan ve hafta sonlarını memleketi Karpuzlu'da geçiren Süleyman Algün, 'dünya malı için kavga edip iki karış toprak için birbirlerini kıran insanlara' mesaj vermek için tarlasının girişine ilginç bir tabela diktirdi. Tabelaya da bir asırdan fazla yaşadıktan sonra hayatını kaybeden tarlanın kendisinden önceki sahibi ninesinin büyükçe bir fotoğrafını işleten Algün, tabela ile bölgedeki insanlara mesaj vermeye çalışıyor.

"İNSANLARIN DÜNYA MALINA ÇOK TAMAH ETTİKLERİNİ GÖRDÜM"

İlkokulu bitirdikten sonra marangoz çırağı olarak işe başladığını ve daha sonraki yıllarda Aydın'da marangoz dükkanı işlettiği için ömrünün büyük bir kısmının Aydın'da geçtiğini belirten Süleyman Algün, "40 yaşından sonra doğup büyüdüğüm köyde daha çok vakit geçirmek ve yaşlanan büyüklerimi daha çok görmek için hafta sonlarını köyde geçirmeye başladım. Bu arada babaannemin tarlasını da satın aldım. Derken bir ayağımız Aydın'da diğer ayağımız Karpuzlu'da oldu. Sosyal yaşantıya baktığımda eski kıtlık günlerinde birbirine daha saygılı olan insanlarımızın küçük şeylerden birbirlerini kırdığını ve dünya malına çok tamah ettiklerini gördüm. Bu durum beni çok etkileyince 100 yıldan fazla yaşayıp bizleri sürekli nasihat eden Goca Anam dediğimiz ninemin fotoğrafı ile kendi çapımda insanlara mesaj vermek istedim" diyerek tabelaya ninesinin 100 yaşında iken çekilmiş fotoğrafı ile "Nizamoğlu Ayşa Gocaanamın tarlası. Dünya Sultan Süleyman'a kalmamış size de kalmaz. A gızanlar" yazısını yazdırdı.

"AMACIM KİMSENİN DÜNYA MALI İÇİN KAVGA ETMEMESİ"

Ninesinin Süleyman Oğlu Mehmet Kızı Ayşa olarak bilindiğini ve dedesi Çanakkale'den dönmediği için babasız büyüdüğünü belirten Süleyman Algün, "Büyük dedem Çanakkale'de kalınca ninem kıtlık içinde aç ve açık büyümüş. Dünyada yaşadığı onca zorluğa rağmen 100 yıldan fazla ömründe sürekli kısacık dünya hayatı için insanları kırmanın yanlışlığından söz ederdi. Babası Çanakkale'den dönmediği için kendisine bağlanmak istenen şehit aylığını da babasının vatan, millet ve bayrak için savaştığını belirtip kesinlikle kendisine maaş bağlanmasını kabul etmedi. Ortalamanın çok üzerinde bir ömür sürmesine rağmen bir anlık dediği dünya malına kıymet verilmemesi konusunda bize yaptığı nasihati kısaca ben de bu tabelaya aktardım. Amacım, kimsenin tarla sınırı ve dünya malı için birbiri ile kavga etmemesi" diye konuştu.