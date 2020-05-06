Haber, Son Dakika, Haberler

Tarlaya devrilen otomobilde sıkışan iki kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

06.05.2020 19:08 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:09
Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.
Mehmet T'nin (54) kullandığı 45 HK 469 plakalı otomobil, Mevlütlü Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü Mehmet T. ile yanındaki Ali E. (36) devrilen otomobilde sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iki yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan iki yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tarlaya devrilen otomobilde sıkışan iki kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Salihli, Manisa, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisi Sevcan Yaşar’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Haberler
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu Haberler
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haberler
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Son Dakika: Türkiye’de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya’ya gerçekleştirildi Haberler
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
İngiltere’de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Haberler››Güncel››Tarlaya devrilen otomobilde sıkışan iki kişi yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:30: Almanya'da DİTİB'den karantinadaki sığınmacılara yardım - Haber 20:28: Mardin'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi... Yollar şelaleye döndü - Haber 20:28: İspanya'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan OHAL 24 Mayıs'a uzatıldı - Haber 20:27: SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI - Haber 20:22: Muş'ta immün plazma ile iyileşen Kovid-19 hastası alkışlarla taburcu edildi - Haber 19:56: Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı - Haber 19:42: Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu - Haber 14:55: Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar - Haberler 11:36: Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti - Haber 10:29: Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı - Haberler