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Tarlaya giden anne-kız, trafik kazasında hayatını kaybetti

Adana'da otomobilin kamyonetle çarpışması sonucunda anne ile kızı ve kamyonet sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

09.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:16
Tarlaya giden anne-kız, trafik kazasında hayatını kaybetti
Adana 'da otomobilin kamyonetle çarpışması sonucunda anne ile kızı ve kamyonet sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evden tarlaya ayçiçeği ekimi amacıyla baba Ömer, kızı Serpil, eşi Münevver ve kardeşi Ahmet Kaysanık, 01 VAM 30 plakalı otomobilleriyle yola çıktı. Otomobil, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ne geldiğinde ise yoldan geçen 01 AR 051 plakalı kamyonet ile henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sonucu anne Münevver, kızı Serpil ve ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü hayatını kaybederken, baba Ömer ile kardeşi Ahmet yaralandı.

Çevredekilerin kazayı görmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, 3 şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayı duyup olay yerine gelen Kaysanık ailesinin yakınları da sinir krizi geçirdi.

Bu sırada gazetecilere konuşan bir aile yakını, "Tarlaya günebakan ekmeye gidiyorlardı. Yaralı Ahmet beni aradı ve ağlamaya başladı. Ben de o an çöktüm. Buraya geldim işte gördüm. Bu yolda daha önce de kaza oluyordu hep" dedi.

Kaza yerinde olayı izleyen bazı vatandaşların ise korona virüse karşı alınan sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp yan yana durmaları dikkat çekti. Kaza nedeniyle 2 araç da kullanılamaz hale gelirken, ölenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, Anne, 3. Sayfa
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