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Tarlaya giden çiftçi, kayıp

BURSA'nın İznik ilçesinde, evden çıkarak tarlaya giden ve kendisinden haber alınamayan çiftçi İbrahim Uzun'un (46), bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri arama- kurtarma çalışması başlattı.

29.12.2019 02:21 | Son Güncelleme: 29.12.2019 02:21 Tarlaya giden çiftçi, kayıp

BURSA'nın ilçesinde, evden çıkarak tarlaya giden ve kendisinden alınamayan çiftçi İbrahim Uzun'un (46), bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri arama- kurtarma çalışması başlattı.

İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde oturan evli ve iki çocuk babası İbrahim Uzun, iddiaya göre akşam saat 19.00 sıralarında tarlaya gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Uzun'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede arama- kurtarma çalışmasına başlatan jandarma ekiplerine ekiplere 'dan gelen AFAD da destek veriyor.Çalışmalar sürüyor.



İznik, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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