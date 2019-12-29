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Tarlaya giden çiftçi, kayıp (2)

ARAMA ÇALIŞMALARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİBursa'nın İznik İlçesi'nde tarlaya gittiğini söyleyerek evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan İbrahim Uzun'un bulunması için dün gece başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti.

29.12.2019 07:43 | Son Güncelleme: 29.12.2019 07:43 Tarlaya giden çiftçi, kayıp (2)

ARAMA ÇALIŞMALARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

'nın İlçesi'nde tarlaya gittiğini söyleyerek evinden çıkan ve kendisinden bir daha alınamayan İbrahim Uzun'un bulunması için dün gece başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti. AFAD ve Jandarma ekipleri, İznik-Kocaeli Karamürsel arasındaki Samanlı Dağları'nda Uzun'a ait herhangi bir iz bulabilmek için seferber oldu. Gece boyunca aramaları yürüten ekipler, sabah saatlerinde de çalışmalara devam ediyor.

Haber: Mehmet İNAN - Huzeyfe ÖZDEMİR - Hayri ŞEN/ İZNİK(Bursa),



İbrahim Uzun, Bursa, İznik, Güncel

Kaynak: DHA

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