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'Tarlaya gidiyorum' diyerek evden çıkan çiftçiden 3 gündür haber yok

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, çiftçi Deniz Çakal'dan (23), 3 gündür haber alamayan ailesi, hayatından endişe ettiklerini belirtip, yetkililerden yardım istedi.

22.03.2020 18:11 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:12
'Tarlaya gidiyorum' diyerek evden çıkan çiftçiden 3 gündür haber yok

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, çiftçi Deniz Çakal'dan (23), 3 gündür haber alamayan ailesi, hayatından endişe ettiklerini belirtip, yetkililerden yardım istedi. Jandarmanın kayıp çiftçiyi bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Alaşehir'in kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan 2 çocuk babası Deniz Çakal, 19 Mart sabahı Aydoğdu Mahallesi yakınlarındaki tarlalarına gideceğini söyleyerek, evden ayrıldı. Eşinin iki hafta önce evi terk edip, İzmir Aliağa'daki baba evine gittiği öğrenilen Çakal, akşam eve dönmedi. Bunun üzerine annesi Müzeyyen (47) ve babası Durmuş Çakal (57), meraklanarak 3 çocuklarından en büyüğü olan oğullarının gitmiş olabileceği yerlere baktı. Tarlada Deniz Çakal'ın motosikletini devrilmiş çalışırken giydiği kıyafetleri de etrafa dağılmış halde bulan çift, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, Çakal'ın bulunması için bölgede çalışma başlattı. Ancak, şu ana kadar Çakal'a ulaşılamadı.

Deniz Çakal'ın hayatından endişe ettiklerini vurgulayan anne Müzeyyen Çakal, "Oğlumun hayatından endişe ediyoruz. Güvenlik güçlerine durumu bildirdik. Oğlumun bir an önce bulunması için yetkililerden yardım bekliyoruz" diyerek, gözyaşı döktü.

Oğlunun fotoğrafını öperek, acısını azaltmaya çalışan Çakal'ı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Durmuş Çakal ise oğlunun ortadan kaybolmadan bir gün önce siyah bir otomobille takip edildiğini kendisine anlattığını belirtip, "Oğlum aldırma, sana öğle gelmiştir' dedim. Ancak, ertesi gün ortadan kayboldu. Telefonlarına da cevap vermiyor. başına bir şey gelmiş oymasından korkuyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Yeşilyurt Mahallesi, Alaşehir, Güncel

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