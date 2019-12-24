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Tarlaya giren domuz sürüsü görüntülendi

Tarlaya giren domuz sürüsü görüntülendiSivas'ın Ulaş ilçesinde tarlaya giren yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

24.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:36
Tarlaya giren domuz sürüsü görüntülendi
'ın Ulaş ilçesinde tarlaya giren yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Kovalı köyünde çiftçilik yapan Nurullah Adıgüzel, önceki gün sabah saatlerinde traktör ile tarla sürerken yaban domuzu sürüsü ile karşılaştı. Adıgüzel, traktörü durdurarak, 7 tane oldukları görülen domuzları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Tarladan sıra halinde geçen domuz sürüsü bir süre sonra gözden kayboldu.
Tarlaya giren domuz sürüsü görüntülendi

Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


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