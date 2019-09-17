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Tarlaya inen ayı bir köpeği telef etti

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kasaplar köyünde tarlaya inen ayı, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

17.09.2019 17:46Tarlaya inen ayı bir köpeği telef etti
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kasaplar köyünde tarlaya inen ayı, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Devrekani'de ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kasaplar köyünde Mehmet Küllüoğlu'na ait patates tarlasına ayı geldi. Tarlaya inen ayı, çevrede bulunan sokak köpeklerine saldırdı. Ayının sokak köpeklerine saldırması çevrede hayvanlarını otlatan çobanı da korkuttu. Hayvanlarını otlatan çoban İsmail K, "Öğle saatlerinde hayvanlarımı otlatmaya çıkarmıştım. Köy yakınlarında bulunan patates tarlası civarında hayvanlarımı otlatırken birden karşımıza çıkan ayı orada bulunan sokak köpeklerine saldırdı. Eğer o anda köpekler orada olmasaydı benim hayvanlarıma belki de bana saldıracaktı. Aceleyle oradan hayvanlarımı uzaklaştırdım. Şimdi hayvanlarımızı otlatırken tedirginiz korkuyoruz" dedi.

Ayının saldırısı sonrasında tarlaya giden vatandaşlar, bir köpeği parçalanmış halde buldu. - KASTAMONU

Kastamonu, Devrekani, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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