13.06.2019 19:46
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Tarlaya kenevir ekenler İHA'lar sayesinde yakalandı

Tarlaya kenevir ekenler İHA

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, tarlaya hint keneviri eken 2 kişi İHA'lar yardımı ile suçüstü yakalandı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, tarlaya hint keneviri eken 2 kişi İHA'lar yardımı ile suçüstü yakalandı.
Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Şubesi'nin operasyonunda Akçakoca Ayazlı Mahallesi'ndeki tarlaya kenevir ekimi yapan Ü.Y. ve H.Y.'yi İHA'lar sayesinde suçüstü yakalandı. 2 kişinin ektiği 806 kök kenevir sökülerek el konuldu. Ayrıca şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da 57 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Zce
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Akçakoca, Kenevir, Güncel

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