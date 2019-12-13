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Tarlaya spor molası

Çalışkanlıkları ile bilinen Karadeniz kadını, tarlaya mola verdi, spor yaptı.

13.12.2019 13:53 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:59Tarlaya spor molası
Çalışkanlıkları ile bilinen kadını, tarlaya mola verdi, yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünce ülke genelinde başlatılan spor seferberliği, en ücra yerlere kadar yayılıyor. Sağlıklı bir yaşam için sporun şart olduğunu hatırlatan Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Küçük çocuklarımızdan yaşlı dedelerimize ve ninelerimize kadar herkesin yapabileceği, sevebileceği uygun bir spor branşı mutlaka vardır. Biz de nerede olursa olsun insanlarımızı sporla buluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Özellikle yoğun tarla ve ev işlerinde çalışan kadınlara ulaşmak için ilçelerden yaylalara kadar giden İl Müdürlüğünde görevli spor uzmanları Serpil Sungur ile Abdullah Cevahir, 'Evinin Sultanları Turnuvası' düzenliyor. En son, Trabzon'un yüksek yerleşim birimlerinden Tonya ilçesine bağlı Hoşarlı'ya giden İl Müdürlüğü ekipleri, tarla ve evlerde çalışan kadınları bir araya getirdi, kurdukları filelerle voleybol turnuvası düzenledi. Neşeli saatlerin yaşandığı turnuvada kadınlar hem zaman zaman zorlansa da sporda da becerikli olduklarını kanıtladılar.

İl Müdürü Öztürk, "Sporu toplumun her kesimine yaymak, katılımcıların beden ve ruh sağlıklarını geliştirmek ve spor aracılığı ile sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla sürekli yeni projeler hazırlıyoruz. Arkadaşlarımız sürekli farklı yerlere gidiyor, kadınları topluyor, kuralları anlatıyor, spqor yaptırıyor" derken, spor uzmanları Sungur ve Cevahir de, "Belki de hayatında voleybol topuna el sürmemiş kadınlarımıza ulaşıyoruz. İlk önce bocalıyorlar ama onlardaki beceri ve inatçılık belli, kısa sürede bunun da üstesinden geliyorlar" diye konuştular. - TRABZON

Karadeniz, voleybol, Trabzon, Spor

Kaynak: İHA

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