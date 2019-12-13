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Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bolu'da yoldan çıkarak tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

13.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:54Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
'da yoldan çıkarak tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde D-100 kara yolundan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) istikametine seyreden Mustafa Nafız K. idaresindeki 14 AAL 682 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kazada, takla attıktan sonra yol kenarındaki bir tarlada durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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