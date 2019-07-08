08.07.2019 22:24
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Tarlaya uçup yan yatan otomobil imece usulü düzeltildi

Tarlaya uçup yan yatan otomobil imece usulü düzeltildiBAYBURT - Bayburt'ta kadın sürücünün kullandığı otomobil tarlaya uçarak yan yattı.

Tarlaya uçup yan yatan otomobil imece usulü düzeltildi
BAYBURT - Bayburt'ta kadın sürücünün kullandığı otomobil tarlaya uçarak yan yattı. Kazayı bebeğiyle birlikte burunları bile kanamadan atlatan kadın sürücü şok yaşadı. Yan yatan otomobil vatandaşların yardımıyla imece usulü düzeltilerek tarladan çıkarıldı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Bayburt - Erzincan kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 06 DR 1974 plakalı otomobil, seyir halindeyken yol kenarındaki mıcıra girerek tarlaya uçtu. Kadın sürücünün kullandığı otomobil tarlada yan yatarak durdu. Kazayı sürücü ve 1,5 yaşındaki çocuğu burunları bile kanamadan atlattı. Kaza sonrası çocuğu kucağında şok yaşayan kadın sürücüyü vatandaşlar teskin etti.
Yan yatan otomobil vatandaşların imece usulü yardımıyla düzeltilerek tarladan çıkarıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Tarlaya uçup yan yatan otomobil imece usulü düzeltildi
Kaynak: İHA
Bayburt, 3. Sayfa

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