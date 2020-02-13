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TARMAC Sokak Kültürü Festivali, nisanda İstanbulluları ağırlayacak

TARMAC Sokak Kültürü Festivali, 11-12 Nisan'da sokak kültürünün yapı taşları müzik, moda ve sanat üretimini İstanbullularla buluşturacak.

13.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:08TARMAC Sokak Kültürü Festivali, nisanda İstanbulluları ağırlayacak
TARMAC Sokak Kültürü Festivali, 11-12 Nisan'da sokak kültürünün yapı taşları müzik, moda ve sanat üretimini İstanbullularla buluşturacak.
Kapalıçarşı'nın ilk zamanlarından ilhamla düzenlenen festivalin konsepti "global pazar yeri" olacak.
'ndaki Şişhane Otoparkı'nda gerçekleşecek festival kapsamında otopark katları müzik, moda, sanat ve spora ayrılacak.
Festivalde dünyaca ünlü ve bağımsız lokal markaların stantları, ikinci el kıyafet ve sneaker alanları, iki ayrı müzik sahnesi, basketbol turnuvaları ve sergi alanları yer alacak.
Alanında uzman isimlerin konuşma yapacağı festival ayrıca sergilere, gösterimlere, work shoplara, çağdaş sanatçıların müzik performanslarına ve sıra dışı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Beyoğlu, Güncel

Kaynak: AA

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