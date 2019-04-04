Tarsim'de İbre Yükselişi Gösterdi

Kaynak: İHA

TARSİM'in, bu yılın ilk çeyreğinde de istikrarlı büyümesini sürdürdüğü bildirildi. Sistem çerçevesinde sigortalı tarımsal varlık bedeli yüzde 23 artışla 23 milyar TL'ye ve poliçe adedi 1.2 milyon adede ulaştı.Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin bu yılın ilk çeyreğinde de büyümesini sürdürdüğü bildirildi. Elde edilen sonuçlarda, sahada üreticilerin nabzının tutularak; her geçen yıl ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda yeni teminat ve uygulamaların sisteme dahil edilmesinin, yaşanan teknolojik dönüşümün yakından takip edilerek iş süreçlerine hızla entegre edilmesinin, yıllar itibarıyla değişen iklim şartları ile artan doğal afetlere karşı üreticilerin gerekli önlemleri alarak tarım sigortalarını zamanında yaptırmalarına yönelik gerçekleştirilen yoğun bilgilendirme çalışmalarının etkili olduğu belirtildi.Ayrıca, son yıllarda ardı ardına çeşitli noktalarda faaliyetlerine başlayan TARSİM Bölge Müdürlükleri ile hizmet ağının genişletildiği; üreticilerin tarım sigortalarına ilişkin merak ettiği konular hakkında TARSİM'e kolaylıkla ve yüz yüze ulaşabildiği, bu durumun da memnuniyeti olumlu yönde etkilediği aktarıldı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tarımda kesintisiz üretim yapabilen, güçlü bir Türkiye için çalışmalarını sürdüren TARSİM, bu yılın ilk çeyreğinde de istikrarlı büyümesini sürdürdü ve ibre yükselişi gösterdi. Sistem çerçevesinde sigortalı tarımsal varlık bedeli yüzde 23 artışla 23 milyar TL'ye ve poliçe adedi 1.2 milyon adede ulaştı. 1.3 milyar TL prim üretildi. Aynı dönemde sigortalanan alan 15 milyon dekar olarak gerçekleşti. Sigortalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında çok önemli gelişmeler elde edildi ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80 civarında artışla 1.3 milyonun üzerinde hayvan sigortalandı". - İSTANBUL