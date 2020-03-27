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TARSİM'den 'buğday sigortası için geç kalmayın' çağrısı

TARSİM, buğday ürünü ve sertifikalı tohumlukları için poliçe düzenleme işlemlerinin, bulunulan lokasyona göre bu yıl 14 Nisan-30 Mayıs arasında değişen tarihlerde sona ereceğini hatırlatarak, sigorta yaptırılması çağrısında bulundu.

27.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:23
TARSİM'den 'buğday sigortası için geç kalmayın' çağrısı
TARSİM, buğday ürünü ve sertifikalı tohumlukları için poliçe düzenleme işlemlerinin, bulunulan lokasyona göre bu yıl 14 Nisan-30 Mayıs arasında değişen tarihlerde sona ereceğini hatırlatarak, sigorta yaptırılması çağrısında bulundu.

Üreticilerin son günü beklemeden, primlerine sağlanacak yüzde 50 devlet desteği, çeşitli indirim fırsatları ve ödeme kolaylıkları ile sigortalarını yaptırmaları gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, buğday ürünü ile sertifikalı tohumluklarının; dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel-su baskını risklerinin yanında isteğe bağlı olarak yaban domuzunun neden olduğu miktar kaybına karşı güvence altına alınabildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, buğday ürünü ve sertifikalı tohumlukları için, ürünün sap unsurunun da teminat kapsamında olduğu hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde üretimi yapılan tarla ürünleri arasında ilk sırada 'buğday' yer alıyor. Tarımsal üretimimizde stratejik bir konuma sahip olan bu ürün, özellikle dolu, fırtına, yangın ve sel-su baskını gibi risklerden olumsuz yönde etkileniyor ve zarar görüyor. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; üreticilerimizin, üretimlerini kesintisiz bir şekilde devam ettirebilmeleri ve yaşayacakları mağduriyetleri telafi edebilmeleri için en büyük güvenceleri ürünlerini sigorta kapsamına aldırmalarıdır. Üreticimiz 1 dekar alandaki buğday ürününü ortalama 8 TL'ye sigortalatabiliyor. Şimdi vakit kaybetmeden, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuruda bulunun veya kaydınızı güncelleyin. Ardından size en yakın yetkili sigorta acentesinden bilgi alarak, tarım sigortanızı yaptırabilirsiniz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Tarım Sigortaları Havuzu, Sigorta, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››TARSİM'den 'buğday sigortası için geç kalmayın' çağrısı - Ekonomi

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