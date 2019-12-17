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TARSİM'den Kebanlı çiftçilere bilgilendirme

Keban ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

17.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:18TARSİM'den Kebanlı çiftçilere bilgilendirme
ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile TARSİM Bölge Müdürlüğü tarafından kurumda düzenlenen toplantıda çiftçilere Tarım Sigortaları Kanunu, tarımsal ve hayvancılık alanındaki sigortalar, tarımsal riskler konusunda bilgilendirme yapıldı.
2020 yılı için uygulamaya geçecek yeniliklerle de ilgili bilgilerin verildiği toplantıda katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı.
Toplantıya, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, Malatya TARSİM Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan, Keban Ziraat Odası Başkanı Ebubekir İkinci, kurum personeli, çiftçiler katıldı.

Tarım Sigortaları Havuzu, Malatya, Keban, Güncel

Kaynak: AA

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