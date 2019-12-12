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TARSİM SMS bilgi hattı numarası değişti

TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu), üreticilerin poliçe ve hasar bilgilerini sorguladığı TARSİM SMS Bilgi Hattı hizmeti numarasının 0850 540 41 41 olarak değiştiğini duyurdu.

12.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:27TARSİM SMS bilgi hattı numarası değişti
TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu), üreticilerin poliçe ve hasar bilgilerini sorguladığı TARSİM SMS Bilgi Hattı hizmeti numarasının 0850 540 41 41 olarak değiştiğini duyurdu.

TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu), üreticilerin poliçe ve hasar bilgilerini sorguladığı TARSİM SMS Bilgi Hattı hizmeti numarasının 0850 540 41 41 olarak değiştiğini duyurdu.

Üreticiler, yürürlükteki poliçelerinin numaralarına ve sigorta branşlarına, başlangıç-bitiş tarihlerine, prim, sigorta bedeli ve hasar bilgilerine, tarsim.gov.tr 'İletişim' bölümündeki adımları takip ederek anında ve kolaylıkla ulaşabiliyor. - İSTANBUL

Tarım Sigortaları Havuzu, Sigorta, prim, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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