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TARSİM teminatının 2020 yılı kapsamı genişletildi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) teminatlarının kapsamı 2020 yılı için genişletilerek, açık alanda yetiştirilen yağ gülü don riskine, su ürünleri isteğe bağlı olarak hırsızlığa, çay ve süs bitkisi fidanları çeşitli zararlara karşı bu kategoriye eklendi.

25.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:04 TARSİM teminatının 2020 yılı kapsamı genişletildi
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) teminatlarının kapsamı 2020 yılı için genişletilerek, açık alanda yetiştirilen yağ gülü don riskine, su ürünleri isteğe bağlı olarak hırsızlığa, çay ve süs bitkisi fidanları çeşitli zararlara karşı bu kategoriye eklendi.
TARSİM'in gelecek yıl kapsama alacağı riskler, ürünler, bölgeler ve prim desteği oranlarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla, teminat altına alınacak ürünler ve risklerin kapsamı genişletilirken, açık alanda yetiştirilen meyvelerin yanı sıra yağ gülü de don riski teminat kapsamına alındı.
ve süs bitki fidanlarını etkileyen dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleriyle yaban domuzunun sadece fidanlara verdiği zararlar teminatlar kapsamında değerlendirilecek.
Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski de teminat altına alındı.
Karar kapsamında belirlenen riskler için gelecek yıl sigorta priminin yüzde 50'si oranında prim desteği sağlanacak. İlçe bazlı kuraklık verim sigortasında ise sigorta priminin yüzde 60'ı oranında prim desteği verilecek.
Karar, 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girecek.

Tarım Sigortaları Havuzu, prim, Çay, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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