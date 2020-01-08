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Tarsus'a şehit ateşi düştü

MERSİN (İHA) – Suriye El Basri kentinde bomba yüklü araca müdahale ederken şehit olan Bomba İmha Uzmanı Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse'nin şahadet haberi, Mersin'in Tarsus ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

08.01.2020 20:31 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:36Tarsus'a şehit ateşi düştü
MERSİN (İHA) – Suriye El Basri kentinde bomba yüklü araca müdahale ederken şehit olan Bomba İmha Uzmanı Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse'nin şahadet haberi, 'in ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Kayseri Zincidere 1'inci Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli olan İstihkam Bomba İmha Uzmanı Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse'nin Suriye El Basri kentinde bomba yüklü bir araca müdahale ederken şehit oldu. Kıdemli Çavuş Sinan Köse'nin şahadet haberi Mersin'in Tarsus ilçesi Taşobası Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı.

Şehidin Taşobası Mahallesinde bulunan baba ocağına acı haber, Tarsus Kaymakam Vekili Ahmet Şahin, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Garnizon Komutanı Şükrü Uzundağ, Jandarma Komutan Vekili Kadir Dölek, Müftü Ali Can askeri yetkililer tarafından 112 Acil ekipleri ile birlikte verildi. Köse'nin şehadet haberini alan babası Hacı, annesi Songül ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Sinan Köse'nin Yeter Köse ile 9 ay önce evlendiği öğrenildi. Şehit Köse'nin Taşobası Mahallesi'ndeki baba ocağı Türk bayrağı asılırken, yakınları ve mahalle sakinleri eve akın etti. Şehit Köse, yarın toprağa verileceği öğrenildi. - MERSİN

Sinan Köse, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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